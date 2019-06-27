إصابة الرئيس السبسي بوعكة صحية ونقله للمستشفى العسكري

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

أعلنت الرئاسة التونسية تعرض الرئيس الباجي قايد السبسي لوعكة صحية حادة صباح اليوم الخميس.

وأضافت، على حسابها على موقع فيسبوك، أنه جرى نقله للمستشفى العسكري بتونس.

وكانت العاصمة التونسية قد تعرضت اليوم لانفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.

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في المقابل، كشفت مصادر محلية إصابة 4 أشخاص ومقتل آخرين، لم يحدد عددهم بعد، في الانفجار الأول.

أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الإرهاب في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. ولم يعرف بعد ما إذا كان التفجير الثاني خلف خسائر بشرية.