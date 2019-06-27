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كيف تتلقى جميعة الاصلاح دعماً من قطر

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الخليج 0 تبليغ

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خلال عشرين عاما ظل هناك ارتباط وثيق بين جمعية الاصلاح التابعة للحزب نفسه في اليمن مع جمعيات قطرية لتمويل نشاطات في اليمن.

وبحسب مصادر فإن جمعية الاصلاح كانت تتلقى دعما مستمرا من جمعيات قطرية ابرزلها جمعية عيد ال ثاني والتي نشطت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في اليمن.

وتعبر مؤسسة عيد ال ثاني من أكبر المؤسسات الداعمة لجميعات محلية في اليمن منها جمعية الاصلاح وسبق أن اتهمت تقارير مؤسسة ال ثاني بدعمها للتطرف والجماعات المحظورة في سوريا.

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وقال مراقبون إن هذا الدعم الذي تسلمته جمعية الاصلاح من مؤسسة ال ثاني يعتبر تاريخ الشراكة والتي ما تزال مستمرة بين الاصلاح وقطر.

وتعتبر قطر من الدول الخليجية المساهمة في دعم مليشيا الحوثي عن طريق الاعلام بحسب ما تبثه قناة الجزيرة.

وتعمل قناة الجزيرة على افساح المجال المستمر لقيادات مليشيا الحوثي في الظهور لمهاجمة التحالف العربي والشرعية وهو ما يعتبر تعدي على سيادة اليمن ودول الجوار التي تعتبر هذه الجماعة ضلع ايران في اليمن.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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