توجّه وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ"كل صبية وشاب دمرت ​المخدرات​ حياته، لكل أم وأب حطمت المخدرات أحلام ومستقبل أولاده، يكفي دمارًا للإنسان وحزنًا وتعبًا وهمومًا، لذا أدعو شبابنا أجيال ​المستقبل​ إلى الابتعاد عن المخدرات لأنها سعادة وهمية"، مضيفًا: "لا تخاطروا بحياتكم ولنكن جميعًا يدًا واحدة من أجل حياة سعيدة من دون مخدرات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: أدعو شبابنا للابتعاد عن المخدرات لأنها سعادة وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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