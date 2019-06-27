المحكمة العسكرية دانت سوريين بمراقبة تحركات قوافل لحزب الله وتنقلات قيادييه

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكمًا قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحقّ السوري "عبد العظيم المغيزل" والسجن سنة واحدة للسوري "كمال غنوم"، بعدما أدانت الأوّل بجرم القيام بأعمال إرهابيّة، ومراقبة تحرّكات قوافل تابعة لـ"​حزب الله​" وتنقلات قياديين في الحزب، وتزويد الجماعات الإرهابيّة بهذه المعلومات، وإدانة الثاني بالتدخّل بالجرم والانتماء إلى تنظيم "​جبهة النصرة​".

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