بستاني عن انقطاع الكهرباء بالدكوانة: يرتقب الانتهاء من تصليح المخرج المعطل بعد ظهر غد

أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، أنّ "بالنسبة إلى ​انقطاع الكهرباء​ في ​الدكوانة​، تمّ التواصل مع المعنيّين، والعمل على الاستحصال على رخص الحفر اللازمة للمباشرة بتصليح العطل".

ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الفرق الفنية قد عملت على تأمين المناطق المغذاة من المخرج المعطَّل من مخارج أُخرى، ومن المرتقب الانتهاء من تصليح المخرج المعطَّل بعد ظهر غد".