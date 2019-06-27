أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، أنّ "بالنسبة إلى انقطاع الكهرباء في الدكوانة، تمّ التواصل مع المعنيّين، والعمل على الاستحصال على رخص الحفر اللازمة للمباشرة بتصليح العطل".
ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الفرق الفنية قد عملت على تأمين المناطق المغذاة من المخرج المعطَّل من مخارج أُخرى، ومن المرتقب الانتهاء من تصليح المخرج المعطَّل بعد ظهر غد".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني عن انقطاع الكهرباء بالدكوانة: يرتقب الانتهاء من تصليح المخرج المعطل بعد ظهر غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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