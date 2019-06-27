ميشال موسى رحب باقرار 3 في المئة من الوظائف لذوي الحاجات الخاصة

رحب رئيس ​لجنة حقوق الانسان​ النائب ​ميشال موسى​ بـ"اقرار ​مجلس الوزراء​ تخصيص 3 في المئة من الوظائف العامة لذوي الحاجات الخاصة، انسجاماً مع توجه القانون 220/2000"، مشيراً إلى أن "لجنة حقوق الانسان عملت في الأشهر الأخيرة مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ و​مجلس الخدمة المدنية​، من أجل بلورة صيغة قانونية تتيح تنفيذ هذه المادة من هذا القانون الذي أقر قبل 19 عاما"، معرباً عن أمله في أن "تستكمل ​الحكومة​ تنفيذ بنود القانون 220/2000، من خلال المراسيم التطبيقية المطلوبة".

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