الأشغال الشاقة بين 3 و7 سنوات لعصابة متخصصة بسرقة السيارات

قضت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة سبع سنوات بحقّ المتّهم "عباس. ج"، والأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق كلّ من "حيدر. م"، "غازي. ن. د" والسوري "هيثم. ص"، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، بعدما أدانتهم بجناية تأليف عصابة لسرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية ونقلها إلى ​البقاع​، ومن ثمّ الاتصال بأصحابها ومفاوضتهم على استعادة سيّاراتهم مقابل مبالغ ماليّة تدفع لهم.

وقرّرت المحكمة فصل قضيّة الموقوف "أحمد. ن"، وهو جندي في ​الجيش اللبناني​ عن الملف، المتّهم بمساعدة أفراد العصابة وتسهيل مهمّتهم، عبر مراقبته الحواجز العسكرية وأماكن تواجدها، وتبليغ المتّهمين الآخرين بذلك لتمكينهم من إتمام أعمالهم بنجاح؛ وأرجأت محاكمته إلى 29 شباط 2020 وأبقته موقوفًا.