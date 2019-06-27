انتخاب 4 رؤساء بلديات و3 نواب للرئيس في قضاء مرجعيون

تم انتخاب 4 رؤساء بلديات و3 نواب للرئيس في جلسة جرت في مبنى قائمقامية قضاء مرجعيون، بإشراف القائمقام وسام الحايك. وهم: في كفركلا تم انتخاب الرئيس الجديد حسن شيت بالتزكية خلفا للرئيس السابق موسى شيت، وفي عدشيت القصير تم انتخاب الرئيس الجديد بالتزكية محمد سويدان بدلا من الرئيس السابق علي بلوط، ونائب الرئيس الجديد بالتزكية علي فرحات بدلا من نائب الرئيس السابق فيصل فرحات.
وفي عديسة تم انتخاب نائب الرئيس الجديد بالتزكية السيد خليل السيد طعان خليل، وفي مجدل سلم تم انتخاب الرئيس الجديد بالتزكية علي تامر ياسين بدلا من الرئيس السابق يونس زهوي، وانتخاب نائب الرئيس الجديد علي محمود صبرا بأغلبية الاصوات.
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