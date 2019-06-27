انتخاب 4 رؤساء بلديات و3 نواب للرئيس في قضاء مرجعيون

تم انتخاب 4 رؤساء بلديات و3 نواب للرئيس في جلسة جرت في مبنى قائمقامية قضاء ​مرجعيون​، بإشراف القائمقام وسام الحايك. وهم: في ​كفركلا​ تم انتخاب الرئيس الجديد حسن شيت بالتزكية خلفا للرئيس السابق موسى شيت، وفي عدشيت ​القصير​ تم انتخاب الرئيس الجديد بالتزكية محمد سويدان بدلا من الرئيس السابق علي بلوط، ونائب الرئيس الجديد بالتزكية علي فرحات بدلا من نائب الرئيس السابق فيصل فرحات.

وفي ​عديسة​ تم انتخاب نائب الرئيس الجديد بالتزكية السيد خليل السيد طعان خليل، وفي ​مجدل سلم​ تم انتخاب الرئيس الجديد بالتزكية علي تامر ياسين بدلا من الرئيس السابق يونس زهوي، وانتخاب نائب الرئيس الجديد علي محمود صبرا بأغلبية الاصوات.