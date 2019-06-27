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كلية العلوم الزراعية في الاميركية أطلقت تقريرا حول تنشيط المناطق الريفية

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استضافت كلية ​العلوم​ الزراعية والغذائية (FAFS) في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ (AUB) إطلاقين متتاليين: الأول كان ل​تقرير​ ​السياسة​ الغذائية ​العالم​ي: إنعاش المناطق الريفية في ​لبنان​، الصادر عن ​المعهد الدولي​ لبحوث السياسات الغذائية للعام 2019، والثاني فكان لمسابقة الكترونية في منطقة ​منظومة​ مينا لمجموعة ​البنك الدولي​.

وأوضحت الكلية في بيان لها، أن "الاطلاق الأول جرى بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. وكان أحد عدة إطلاقات قد جرت في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ​واشنطن​ و​موسكو​ وبروكسل وبكين ونيودلهي. ويستعرض تقرير السياسة الغذائية العالمية للعام 2019 التطورات والأحداث الرئيسية المتعلقة بسياسة الأغذية من العام الماضي، ويسلط الضوء على التحديات والفرص للعام 2019 على الصعيدين العالمي والإقليمي. ويبرز تقرير هذا العام الحاجة الماسة إلى إنعاش المناطق الريفية للتصدي للأزمات المستمرة مثل انعدام الأمن الغذائي والفقر وعدم المساواة والتدهور البيئي، وهي كلها تؤثر بشدة على سكان الريف في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة منظومة مينا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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