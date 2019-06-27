القاضي غانم نفى ترشحه لعضوية المجلس الدستوري

اشار رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم إلى ان "بعض ​الصحف اللبنانية​ تناقلت خبرا مفاده أن القاضي غانم مرشح لعضوية ​المجلس الدستوري​ ضمن حصة ​مجلس الوزراء​ في جلسته المقبلة"، لافتا الى انه كان قد قدم ترشيحه منذ حوالي ٤ سنوات بمناسبة إشراف ولاية المجلس الحالي على الإنتهاء، ولكن الطلب غدا من دون موضوع بسبب تجاوزه السن.

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