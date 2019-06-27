بدء الجلسة المسائية للجنة المال لبحث وإقرار موازنتي وزارتي العمل والصحة

بدأت الجلسة المسائية ل​لجنة المال والموازنة​، برئاسة رئيس اللجنة النائب ​ابراهيم كنعان​، لبحث وإقرار موازنتي وزارتي العمل والصحة العامة، بحضور وزير المال ​علي حسن خليل​، وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ووزير الصحة العامة ​جميل جبق​.

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