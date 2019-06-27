بدء الجلسة المسائية للجنة المال لبحث وإقرار موازنتي وزارتي العمل والصحة

بدأت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، لبحث وإقرار موازنتي وزارتي العمل والصحة العامة، بحضور وزير المال علي حسن خليل، وزير العمل كميل أبو سليمان ووزير الصحة العامة جميل جبق.
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