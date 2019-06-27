سفير السعودية باليابان: الإصلاحات الاقتصادية قفزت بمكانة بلدنا في مؤشرات التنافسية العالمية

أكّد سفير ​السعودية​ لدى ​اليابان​ نايف بن مرزوق الفهادي، أنّ "السعودية تعيش حراكًا إصلاحيًّا غير مسبوق قفز بمكانتها الدولية في مؤشرات التنافسية العالمية إلى مراتب عالميّة متقدّمة"، مبيّنًا أنّ "الإصلاحات الشاملة الّتي شهدتها السعودية مؤخّرًا وبخاصة الاقتصادية، أسهمت بقوّة في تعزيز صورة البلاد عالميًّا ورفع مستوى تأثيرها في المحافل الدولية" .

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "الاهتمام العالمي الكبير حيال مشاركة السعودية في قمة مجموعة دول العشرين الّتي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانيّة، تؤكّد رغبة ​المجتمع الدولي​ في التعامل مع السعودية بوصفها شريكًا قويًّا يملك العديد من الفرص والمجالات الجاذبة".

وركّز على أنّ "مشاركتنا بلدنا في هذه القمة العالمية فرصة لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الإستراتيجية، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية الّتي تعمل السعودية على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الاستثمارات الأجنبية".