اجتماع طارئ اليوم لرؤساء الكتل النيابية التونسية اثر التفجيرات الإرهابية

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، أنّ "رئيس مجلس نواب الشعب ​محمد الناصر​ يشرف في مقر البرلمان، على اجتماع طارئ لرؤساء الكتل النيابية".

وأوضحت أنّ "هذا الإجتماع يأتي بطلب من مجموعة من النواب للتداول في الوضع العام في البلاد، على اثر ​التفجيرات الإرهابية​".