اجتماع طارئ اليوم لرؤساء الكتل النيابية التونسية اثر التفجيرات الإرهابية

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، أنّ "رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يشرف في مقر البرلمان، على اجتماع طارئ لرؤساء الكتل النيابية".
وأوضحت أنّ "هذا الإجتماع يأتي بطلب من مجموعة من النواب للتداول في الوضع العام في البلاد، على اثر التفجيرات الإرهابية".
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