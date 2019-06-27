الاناضول: السلطات التركية ضبطت 107 مهاجرا في ولاية أيدين غربي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​السلطات التركية​ ضبطت 107 مهاجرا في ولاية أيدين، غربي البلاد، أثناء محاولتهم العبور نحو ​أوروبا​ بطرق غير قانونية"، مشيرةً إلى أن "فرق ​الأمن​ و​خفر السواحل​ في قضاء ديديم، أوقفت ​المهاجرين​ أثناء تنفيذها لعمليات منفصلة في البر والبحر".

وأشارت إلى "إلقاء القبض على ثلاثة من منظمي محاولات ​الهجرة​ غير النظامية في المنطقة، وإلى استعمال كاميرات حرارية أثناء العمليات المذكورة".