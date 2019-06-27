الاناضول: السلطات التركية ضبطت 107 مهاجرا في ولاية أيدين غربي البلاد

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "السلطات التركية ضبطت 107 مهاجرا في ولاية أيدين، غربي البلاد، أثناء محاولتهم العبور نحو أوروبا بطرق غير قانونية"، مشيرةً إلى أن "فرق الأمن وخفر السواحل في قضاء ديديم، أوقفت المهاجرين أثناء تنفيذها لعمليات منفصلة في البر والبحر".
وأشارت إلى "إلقاء القبض على ثلاثة من منظمي محاولات الهجرة غير النظامية في المنطقة، وإلى استعمال كاميرات حرارية أثناء العمليات المذكورة".
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