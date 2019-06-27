ظريف: الحرب القصيرة مع إيران هي وهم

توجّه وزير الخارجية ال​إيران​ية محمد جواد ظريف، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتًا إلى أنّ "المفاهيم الخاطئة تهدّد السلام".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العقوبات ليست بديلة عن الحرب، بل هي حرب، الإهمال مرادف للإبادة أي هو جريمة حرب، الحرب القصيرة مع إيران هي وهم".

وأكّد ظريف أنّ "من يبدأ الحرب لن يكون هو الّذي ينهيها، والمفاوضات والتهديدات يستبعد كلّ منهما الآخر".