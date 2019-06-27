ترامب وصل الى اوساكا لحضور قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى اوساكا في اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين التي يرتقب أن يطغى عليها الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقبل مغادرته، هاجم ترامب الصين وكذلك الهند واليابان والمانيا ما يوحي بأن قمة قادة العالم ستشهد توترا وانقسامات.
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