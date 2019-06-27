ترامب وصل الى اوساكا لحضور قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى اوساكا في ​اليابان​ لحضور قمة ​مجموعة العشرين​ التي يرتقب أن يطغى عليها الخلاف التجاري بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​.

وقبل مغادرته، هاجم ترامب الصين وكذلك ​الهند​ واليابان والمانيا ما يوحي بأن قمة قادة ​العالم​ ستشهد توترا وانقسامات.