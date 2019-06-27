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ترامب وصل الى اوساكا لحضور قمة مجموعة العشرين

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وصل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى اوساكا في ​اليابان​ لحضور قمة ​مجموعة العشرين​ التي يرتقب أن يطغى عليها الخلاف التجاري بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​.

وقبل مغادرته، هاجم ترامب الصين وكذلك ​الهند​ واليابان والمانيا ما يوحي بأن قمة قادة ​العالم​ ستشهد توترا وانقسامات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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