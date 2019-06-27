رئيس الحكومة التونسية: الإرهاب في تونس بحالة يأس بسبب التصدي له

أكد رئيس ​الحكومة التونسية​ ​يوسف الشاهد​ في تصريح له بعد تفقده مكاني التفجيرين الانتحاريين في العاصمة أن "​الإرهاب​ في تونس بحالة يأس بسبب التصدي له"، مشيراً إلى "اننا سنواصل التصدي للإرهاب والإرهابيين في تونس"، داعياً الشعب التونسي إلى الوحدة ووضع ثقته بمؤسسته الأمنية.

وكانت قد أعلنت وزراة ​الداخلية التونسية​ عن سقوط خمسة جرحى في التفجير الانتحاري الذي استهدف ​سيارة​ شرطة في شارع ديغول المحاذي لشارع الحبيب بروقيبة وسط العاصمة تونس.

وقد فرضت ​القوات​ الامنية التونسية طوقا أمنيا حول مكان التفجير الذي وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية واوقفت ​حركة السير​ في شارع الحبيب بورقيبة.

الى ذلك، اعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ في بيان عن تعرض محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى ​إطلاق نار​.