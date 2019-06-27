وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: لا نقرع طبول الحرب مع إيران ومستمرون بحملة العقوبات عليها

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة ​مارك إسبر​، أنّ "​روسيا​ توقع اتفاقيات سلاح دولية، وعليها الالتزام بالحدّ من ​السلاح النووي​"، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون باتفاق الحدّ من الانتشار النووي حتى آخر لحظة".

ولفت في كلمة له بعد اجتماع "حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" في ​بروكسل​، إلى أنّ "الناتو سيتصدّى لأنواع التهديدات كافّة، وسنعمل على ضمان حرية الملاحة في ​الخليج العربي​"، مركّزًا على أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تقرع طبول الحرب مع ​إيران​، ومستمرّون في حملة العقوبات عليها".

وأوضح إسبر "أنّنا مستمرّون في تجفيف تمويل إيران لجماعاتها الإرهابية، وملتزمون بمنع إيران من تطوير قدراتها الصاروخية، وهي لا تلتزم بالاتفاقيّات والأعراف الدولية".