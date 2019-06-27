أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة مارك إسبر، أنّ "روسيا توقع اتفاقيات سلاح دولية، وعليها الالتزام بالحدّ من السلاح النووي"، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون باتفاق الحدّ من الانتشار النووي حتى آخر لحظة".
ولفت في كلمة له بعد اجتماع "حلف شمال الأطلسي- الناتو" في بروكسل، إلى أنّ "الناتو سيتصدّى لأنواع التهديدات كافّة، وسنعمل على ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي"، مركّزًا على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لا تقرع طبول الحرب مع إيران، ومستمرّون في حملة العقوبات عليها".
وأوضح إسبر "أنّنا مستمرّون في تجفيف تمويل إيران لجماعاتها الإرهابية، وملتزمون بمنع إيران من تطوير قدراتها الصاروخية، وهي لا تلتزم بالاتفاقيّات والأعراف الدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة: لا نقرع طبول الحرب مع إيران ومستمرون بحملة العقوبات عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.