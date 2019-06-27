اطلاق معرض الفن العربي في بيروت بمشاركة وزير الثقافة: لدعم المواهب والفنون

أكد وزير الثقافة محمد داود خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي لإطلاق معرض الفن العربي ARAB ART FAIR، على "أهمية إنطلاق معرض الفن العربي من بيروت، بما يتضمنه من أعمال حديثة ومعاصرة تتضمن الرسم، النحت، التصوير وفن الخط، إضافة إلى إقامة ندوات حول مختلف المواضيع الثقافية والفنية لهي بادرة هامة ومميزة للمساهمة في دعم الحراك الثقافي والتفاعل بين مختلف الشرائح الثقافية العربية والعالمية".

واشار داود الى "دور ​وزارة الثقافة​ في دعم الفنون والثقافة وتشجيع ازدهار الساحة الفنية وذلك لدعم المواهب في مقابل كل أشكال الجهل والتخلف"، متمنيا "التوفيق للمعرض لما له دور في تطوير ​الحياة​ الثقافية والسياحية والاقتصادية لما تساهم فيه مثل هذه التظاهرات في تعزيز هذه القطاعات عبر استقطاب المشاركين العرب والدوليين إلى ​لبنان​".

من جهته اشار مؤسس "اديوسيتي" الشركة المنظمة للمعرض ​فرحات فرحات​ إلى ان "الهدف من وراء المعرض وهو اظهار أهمية الفن ودوره الأساسي والحيوي في حياة البشر".

وحول تسمية المعرض بمعرض الفن العربي، أوضح فرحات أن "السبب يعود لأهمية أن يكون للفنانين العرب خاصة غير المنضوين ضمن جاليريات فنية معرض مستقل لهم بمستوى دولي "آرت فير" لعرض أعمالهم على جمهور واسع من ذواقة الفن ومهتميه، وأن الفن ليس حكر على طبقة إجتماعية واحدة، بل أطلق شيء أسماه ديمقراطية الفنون، على غرار ديمقراطية التربية وأحقيتها لجميع بني البشر"، مؤكدا على "رغبة المؤسسة المنظَّمة اديوسيتي لجعله معرضا يتنقل بين مدينة عربية وأخرى ليكون جامعاً للفنانين العرب ومستقبلا لفنانين دوليين".

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وكشف فرحات عن "أهمية دورة العام الأول وهي أنه تم تقييم أعمال أكثر من 90 متقدماً لإختيار عرض أعمال حوالي 40 فنان منهم أو ما يزيد من سبع دول عربية مشاركة هي لبنان، ​سوريا​، ​السعودية​، ​الإمارات​، قطر، ​المغرب​ ​العراق​، ودولة أجنبية هي ​بلجيكا​"، مشيرا الى ان "جميع هذه الأعمال الفنية هي بمتناول الجميع وتناسب جميع الناس".

وأعلن انه "سيكون هناك جناح لرواد الفن التشكيلي اللبناني لتكريمهم ولإظهار الناس أعمالهم".

ويستقبل المعرض هواة الفنون أيام 12، 13 و14 تموز 2019 في فندق مونرو، وسط بيروت من الساعة الثالثة عصراً إلى التاسعة مساءً.