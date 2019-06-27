رئيس وزراء تونس زار السبسي: لوقف بث الأخبار الزائفة التي تحدث بلبلة

أعلن رئيس الوزراء التونسي ​يوسف الشاهد​ "أنّني كنت منذ قليل في زيارة إلى رئيس الجمهورية التونسية ​الباجي قائد السبسي​، في المستشفى العسكري حيث يتلقّى حاليًّا العلاج بعد إصابته بوعكة صحيّة. واطمئن التونسيّين أنّ السبسي بصدد تلقّي كلّ العناية اللازمة الّتي يحتاجها من جانب أكفأ الإطارات الطبيّة".

وشدّد الشاهد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني أرجو له الشفاء العاجل واستعادة عافيته في أسرع وقت"، داعيًا الجميع إلى "الترفّع عن بثّ الأخبار الزائفة الّتي من شأنها بثّ البلبلة بين التونسيّين".

وكانت قد أعلنت ​الرئاسة التونسية​ أنّ "الرئيس السبسي​ تعرّض صباح اليوم إلى وعكة صحيّة حادّة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس".

بدوره، نفى المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فراس قفراش، خبر وفاة السبسي. وأكّد أنّ "حالة الرئيس مسقرّة".