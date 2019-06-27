مستشار الرئيس التونسي ينفي أنباء وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

نفى مستشار الرئيس التونسي أنباء وفاة الرئيس ​الباجي قايد السبسي​.

وكان قد كشف قبل ساعة أن حالة السبسي حرجة جدا.

وكانت ​الرئاسة التونسية​ قد أعلنت قبل قليل أنّ "الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تعرّض صباح اليوم إلى وعكة صحيّة حادّة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس".

فيما أفادت "الحدث" بأن "جميع الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي أغلقت"، مشيرةً إلى "انتقال رئيس ​الحكومة​ التونسي ​يوسف الشاهد​ إلى قصر الرئاسة بعد الإعلان عن وضع ​رئيس الجمهورية​ الحرج".

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من جهة أخرى، كانت قد أعلنت وزراة ​الداخلية التونسية​ عن سقوط خمسة جرحى في التفجير الانتحاري الذي استهدف ​سيارة​ شرطة في شارع ديغول المحاذي لشارع الحبيب بروقيبة وسط العاصمة تونس.

وقد فرضت ​القوات​ الامنية التونسية طوقا أمنيا حول مكان التفجير الذي وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية واوقفت ​حركة السير​ في شارع الحبيب بورقيبة.

الى ذلك، اعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ في بيان عن تعرض محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى ​إطلاق نار​.