الوفاء للمقاومة: ندعو الحكومة لموقف سياسي واضح يدين صفقة القرن ويرفض المشاركة فيها

دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" بشدّة "تمادي ​الإدارة الأميركية​ في ممارسة للإرهاب، وتطاولها على الشعب الايراني، وندين بشدّة الإسفاف الأميركي في فرض العقوبات دون وجه حقّ على الشعب الإيراني ورموزه وقادته".

وجدّدت في بيان، عقب اجتماعها، إدانتها لـ"​صفقة القرن​" وكلّ القمم للترويج لهذه الصفقة البائسة"، لافتةً إلى أنّ "كلّ الدول والجهات الّتي تسهم في عمليّة الترويج للصفقة، شريكة في التنكر لميثاق ​الأمم المتحدة​". ودعت ​الحكومة​ إلى "موقف سياسي واضح يدين "صفقة القرن" ويرفض المشاركة فيها ويحذّر من تداعياتها".