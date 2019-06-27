الوفاء للمقاومة: ندعو الحكومة لموقف سياسي واضح يدين صفقة القرن ويرفض المشاركة فيها

دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" بشدّة "تمادي الإدارة الأميركية في ممارسة للإرهاب، وتطاولها على الشعب الايراني، وندين بشدّة الإسفاف الأميركي في فرض العقوبات دون وجه حقّ على الشعب الإيراني ورموزه وقادته".
وجدّدت في بيان، عقب اجتماعها، إدانتها لـ"صفقة القرن" وكلّ القمم للترويج لهذه الصفقة البائسة"، لافتةً إلى أنّ "كلّ الدول والجهات الّتي تسهم في عمليّة الترويج للصفقة، شريكة في التنكر لميثاق الأمم المتحدة". ودعت الحكومة إلى "موقف سياسي واضح يدين "صفقة القرن" ويرفض المشاركة فيها ويحذّر من تداعياتها".
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