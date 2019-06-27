باسيل: نحن بموقفنا سبقنا "صفقة القرن" بقرن

أكد وزير الخارجية ​جبران باسيل​ "أننا بموقفنا سبقنا "​صفقة القرن​" بقرن". وكان باسيل قد أكد قبل أسابيع أن "بيروت لن تشارك في مؤتمر البحرين المعقود بدعوة من الإدارة الأميركية"، موضحا أن القرار يأتي بسبب عدم مشاركة الفلسطينيين أيضا، مشيراً إلى أنه "لدى لبنان أراضي محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948، وليس أمرا طبيعيا عدم استشارته في ما يسمى خطة سلام".

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