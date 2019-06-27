أبو فاعور: مجلس الوزراء أقر معظم البنود الموضوعة على جدول الأعمال

أعلن وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ أن "​مجلس الوزراء​ أقر معظم البنود الموضوعة على جدول الأعمال وعددا من مشاريع القوانين ووافق على عدد من الهبات و​القروض​ المقدمة من ​الصين​ و​تركيا​ وغيرها".

وخلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أكد أبو فاعور ان "مجلس الوزراء وافق على طلب ​وزارة التربية​ بالسماح للطلاب السوريين بالتقديم على شهادة ​التعليم المهني والتقني​".

وحول اعتصام العسكريين المتقاعدين رأى أبو فاعور أن "مجلس الوزراء يشعر أن بعض المطالب تخرج عن المنطق القانوني، ولم يتخذ أي قرار في هذا الخصوص".

ولفت ابو فاعور الى ان "رئيس الحكومة سعد الحريري استهل الجلسة بالتأكيد على موقف الحكومة من صفقة القرن وأن الدستور واضح لجهة رفض التوطين"، مشيرا الى ان "الحريري طلب من جميع الوزراء انهاء المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا".