شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. "محلية البرلمان" تناقش 13 طلب إحاطة عن مشكلات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، 3 اجتماعات يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة 13 طلب إحاطة مقدمة من النواب، بشأن قضايا ومشكلات مختلفة.

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وتناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن تحويل قرية الميمون بمركز الواسطى – محافظة بنى سويف إلى مدينة، واستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتخصيص قطعة أرض تابعة للإصلاح الزراعى بمنطقة شرق الطريق بالكريمات، لعمل توسعات بمدافن المسلمين والمسيحيين خاصة بقرى (الميمون – نزلة جنيدى – بنى سليمان – بنى حيدر) والعزب التابعة لها، والموافقة على إنشاء مدرسة يابانية بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف.

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كما تناقش اللجنة مخالفات وإهدار المال العام بمشروع تجميل شوارع محافظة بنى سويف، وشكوى المواطنين بمدينة ناصر – محافظة بنى سويف من تراكمات القمامة المتفاقمة فى كافة شوارع المدينة، وبشأن مخالفات وإهدار المال العام فى التلاعب فى خطابات الحيز العمرانى، وبشأن معايير تحصيل رسم من المواطنين والمناطق التى ينطبق عليها القانون بمحافظة بنى سويف.