شكرا لقرائتكم خبر عن نائب امبابة: اعتماد مالى ب20 مليون جنيه لإعادة رصف وتخطيط شارع المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة ، إنه حصل على موافقة باعتماد مالى 20 مليون جنيه لإعادة رصف وتخطيط شارع المطار بإمبابة مرة أخرى، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين نظرا لما تشهده هذه المنطقة من تكدس مرورى.

وأضاف الخولى، أنه تقدم بطلبات عديدة بشأن رصف شارع المطار بإمبابة منذ عامين والآن تم توفير الاعتماد المالى لها، موضحا أن شارع المطار منطقة حيوية وتربط المنطقة بشمال الجيزة وكذلك المهندسين وتطويره يساعد فى القضاء على الاختناقات المرورية الناتجة عن غلق بعض المناطق بسبب إنشاء مترو الانفاق.

وأشار عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، ولابد من خطة لتطوير هذه الطرق حتى لا تتهالك وتتطلب مزيد من المبالغ لإعادة تطويرها مرة أخرى.

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