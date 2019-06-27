شاهد.. كيف فشلت الجماعة فى الترويج لقضية اختفاء "زبيدة" وأكاذيب معتز مطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌ سعت جماعة الإخوان للركوب على قضية الفتاة "زبيدة"، التى خرجت والدتها على قناة "بى بى سى" لتدعى اختفائها وتتخذ جماعة الإخوان هذه القضية للتحريض ضد مصر ونشر الشائعات والأكاذيب ضدها. ‌ وخرج حينها معتز مطر ليعرض قضية "زبيدة"، ويدعى أنها مختفية قسريا ويعرض مقاكطع من فيديوهات أم زبيدة على شبكة "بى بى سى" البريطانية وهى تدعى اختفائها. Advertisements ‌ ولكن جاءت الضربة الكبرى التى هزت أركان منابر الإخوان عندما خرجت زبيدة نفسها وزوجها لتؤكد أنها لم تختف قسريا، وأنها تزوجت منذ فترة وعاشت مع زوجها وأنجبا طفلا، لتكشف هذه الشهادة مدى الكذب التى تنتهجه الإخوان عبر منابرها. ‌ ‌ ‌

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