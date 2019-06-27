شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو. شماتة منابر الإخوان فى حادث الواحات وتواصل دعواتها لممارسة العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت كانت كل المنازل المصرية حزينة على العمل الإرهابى الذى شهدته منطقة الواحات منذ ما يقرب من عامين كان إعلاميو الإخوان يظهرون حالة شماتة كبيرة ضد شهداء الشرطة فى هذا العمل الإرهابى.

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فى ذلك التوقيت خرج الإعلامى الإخوانى محمد ناصر حينها بعد وقوع هذا العمل الإرهابى ليواصل تحريضه ضد رجال الشرطة ويحرض قواعد الإخوان على مزيد من العنف والإرهاب.

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هذا الموقف أكد للشعب المصرى بما لا يدع مجالا للشك بأن منابر الإخوان التحريضية تقف خلف تلك العمليات الإرهابية وتساندها وتدعمها لتنفيذ مخطط الجماعة فى نشر الفوضى.