شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الزهار يقصف جبهة محمد ناصر: عبد الناصر كان أقرب إلينا من مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كثير من المرات سقطت قنوات الاخوان فى حرج بالغ من جانب عدد من الذين حلوا ضيوفا عليهم ،وكان آخر من أحرجوا قنوات الاخوان على شاشتهم هو محمود الزهار القيادى بحركة حماس ،حيث استضافه محمد ناصر المذيع عقب وفاة محمد مرسى ،ووجه له سؤالا بقصد الحصول منه على اعتراف بأن الأخير كان أقرب من تولى منصب الرئيس إلى الفلسطنيين.

وجاء رد الزهار مفاجئا حيث أكد إن علاقة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بالفلسطينيين كانت أقوى من علاقة محمد مرسي بهم.

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وأضاف الزهار أن عبد الناصر أقرب للفلسطينيين من مرسى؛ لأنه عندما خدم في الجيش المصري كان يعيش في فلسطين، بالفالوجه، وكان أقرب لهم.

وتابع :"كنا أيام عبدالناصر نتعلم في مصر، ويوجد عدد كبير جدًا من المدرسين الفلسطينيين في مديرية التحرير، حيث كان عبدالناصر يوظفهم بـ 10 جنيهات بعد أن يتخرجوا من الثانوية العامة، وتزوجوا هناك"“.

واستطرد قائلًا: ”نحن درسنا في الجامعات المصرية مقابل 2 جنيه ونصف، رسوم سنوية في كلية الطب، وبالتالي لم نكن في يوم من الأيام بعيدين عن مصر لا عرقيًا ولا أدبيًا ولا مسؤولية تعليمية ولا مسؤولية سياسية".