شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قيادات الإخوان اعترفوا على قنواتهم بحرق المرافق العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتجاوز عمر فضائيات الإخوان الستة أعوام لكنها كانت كافية لإظهار كثير من عورات الجماعة فى اعترافات موثقة بألسنتهم على وسائل إعلام تابعة لهم ،أو على الأقل مؤيدة لهم بشكل مطلق ،ومن أبرز الوقائع هو ما ذكره القيادى الاخوانى أشرف عبد الغفار عندما اعترف بوضوح على شاشة قناة "العربى" القطرية بتورط الجماعة فى حرق وتدمير مرافق عامة .

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ووفقا لاعترافات القيادي الإخواني أشرف عبدالغفار، فانه أكد إن الجماعة نفذت عمليات استهدفت تفجير محطات الكهرباء في مصر، معتبرًا أن "تلك العمليات إحدى درجات السلمية".

وقال «عبدالغفار» في مداخلة يرجع تاريخها إلى يوليو 2015: « لم نتحدث عن السلمية المطلقة، ولا المواجهة المطلقة، ولا توجد سلمية مطلقة، و أنا شخصيا قلت كثيرا هناك درجات من السلمية وعمليات نوعية على سبيل المثال عمليات تفجير محطات الكهرباء هناك عمليات أبسط من هذه أو أكثر»،

فردت المذيعة: «هل تعتبرون استهداف محطات الكهرباء درجة من السلمية؟»، فرد الإخواني: «نعم هذه إحدى درجات السلمية».

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