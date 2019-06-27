شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال يختتم زيارته بجيبوتى بلقاء رئيس مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ختام زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتى على رأس وفد برلمانى، التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجيبوتى.

أعرب الدكتور على عبدالعال خلال اللقاء عن اعتزازه بتلك الزيارة المهمة والتى تأتى تتويجاً للجهود الصادقة لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلمانى، وإنطلاقاً من النظرة المصرية إلى جيبوتى بوصفها بلد شقيق وشريك هام فى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقى.

وأكد الدكتور على عبدالعال أن هناك رؤى مُشتركة بين مصر وجيبوتى لمواجهة التحديات التى تواجهها البلدين الشقيقين، والتى يأتى فى مقدمتها الإضطرابات التى تستهدف أمن واستقرار الدول، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الإرهاب، مشيراً إلى التجربة المصرية الرائدة فى هذا الصدد.

على الصعيد البرلمانى، بحث الدكتور على عبدالعال مع نظيره الجيبوتى سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، والتنسيق المشترك فى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، فى ضوء الأهمية الحثيثة للدبلوماسية البرلمانية فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى حرص مجلس النواب المصرى على توطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة وذلك بإنشاءلجنة للشئون الإفريقية.

وعلى صعيد العلاقات البرلمانية الثنائية دشن البرلمان المصرى جمعية للصداقة البرلمانية المصرية الجيبوتية لتكون بمثابة آلية بناءة وفعالة للحوار الجاد بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب محمد على حمد رئيس مجلس النواب الجيبوتي عن سعادته وإعتزازه بتلك الزيارة المهمة، موجهاً شكره وتقديره للدكتور على عبدالعال والوفد المرافق لمشاركتهم في تلك المناسبة الوطنية العظيمة، مشيداً بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات واصفاً مصر بأنها بلد الأمن والاستقرار، مؤكداً على وجود إرادة حقيقية وداعمة لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في شقها البرلمانى.

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