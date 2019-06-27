أرملة و 3 بنات.. شهيد لقمة العيش مات سعيا وراء 100 جنيه لسد جوع أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

اكتست قريتي "الروس خليج بحري، والزورات" التابعتين لمركز مطوبس بكفر الشيخ، بالسواد، حالة من الحزن خيمت على الأهالي، صراخ وعويل، وذلك عقب مصرع أحد أبناء القرية وإصابة آخر في حادث تصادم، خلف 16 مصابا آخرين، بينهم 3 في حالة خطيرة، وذلك خلال بحثهم عن لقمة العيش.

ضاعت حياته بسبب 100 جنيه

سامح خميس، من أهالي قرية الزورات التابعة لمركز مطوبس، قال لـ"الخليج 365"، إن المتوفي الوحيد في الحادث "السعيد محمد عبد السلام خورشيد"، 33 سنة، كان ضمن مجموعة من أبناء قريتي "الزورات والروس خليج بحري" خرجوا جميعا لهثا وراء لقمة العيش، كل همهم الحصول على 100 جنيه يومية، من شركة استزراع سمكي.

وأضاف، العامل المتوفي ترك خلفه زوجة مكلومة و 3 فتيات أيتام، دون مصر رزق يعينهم على قضاء حوائجهم وسد جوعهم، فقد رحل السند بالنسبة لهم وتركهم ليواجهوا الحياة.

طريق الموت

Advertisements

من جانبه قال صالح عشوش، من أبناء قرية الروس خليج بحري، لـ"الخليج 365"، إن حادث التصادم الذي وقع على الطريق الدولي الساحلي بمركز البرلس وتعرض له أبناء القريتين، ليس الأول من نوعه بل سبقته حوادث أخرى خلفت ضحايا ومصابين، رحل الكثير وينتظر آخرين أن يلحقوا بهم، بسبب المخاطر التي يتعرضون لها يوميا.

ولقي عامل مصرعه، وأصيب 16 آخرين، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين ربع نقل تحملان على متنهما عمالا، على الطريق الدولي الساحلي، أمام قرية بر بحري، بنطاق مركز البرلس.

انتقلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة و11مصابًا إلى مستشفى بلطيم، فيما وصل 5 مصابين إلى مستشفى برج البرلس لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن مصرع "السعيد. م"، 33 سنة، عامل، وإصابة كل من "جمال. م"، 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحاجات، و"كريم. ف"، 30 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"سامح. م"، 26 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب "رمزي. إ"، 18 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"خميس ا.أ"، 40 سنة، اشتباه كسر بالحوض، وكدمة بالصدر، و"محمد. إ.ا"، 35 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"رشيد. م.ع"، 26 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"سلامة. ع.خ"، 31 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وكدمات وسحجات، و"جمعة. م.س.خ"، 35 سنة، أشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة.

وكذا جرى نقل كل من "كمال. ع.ا"، 18 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، وكسر في قاع الجمجمة، للعلاج، و"فؤاد. م.ا"، 16 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"أحمد. أ.خ"، 28 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات، و"جمعة. م"، 28 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، و"إسلام. م"، 17 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"حسن. ي"، جرح قطعي بالرأس. س.