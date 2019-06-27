​%78.2 نسبة النجاح بالعينة العشوائية لمادة التاريخ بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة التاريخ، الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، في 22 يونيو الماضي 2019.

وبحسب بيان صحفي، قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نسبة النجاح بنتجة تصحيح العينة العشوائية لمادة التاريخ بلغت 78.2%.

وأوضح أن عدد أوراق العينة العشوائية بلغ 10 آلاف و 376 ورقة إجابة، أسفرت عن نجاح 8 آلاف و 116 طالبًا وطالبة، حصل منهم 59 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية بالمادة.

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وحصل ألف و 99 طالبًا وطالبة، على شريحة من 90 إلى 100%، بنسبة 13.54% من إجمالي حجم العنية.

كما حصل ألف و635 طالبًا وطالبة على شريحة من 80 إلى أقل من 90%، بنسبة 20.15% من إجمالي حجم العينة.

فيما حصل ألف 758 طالبًا وطالبة على شريخة من 90 إلى أقل من 80%، بنسبة 21.66% من إجمالي حجم العينة العشوائية.

وأشار عبدالحكم إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.