نائب وزير الخارجية الكويتي: عدم التطبيع مع اسرائيل من ثوابتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الخميس أن هناك ثوابت كويتية للتعامل مع القضية الفلسطينية في مقدمتها عدم التطبيع مع إسرائيل مالم تتحقق استحقاقات أساسية تلبي مطالب وهموم الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن الجارالله قوله إن الكويت موقفها ثابت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو دعم السلطة والشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبهم الشرعية، مشيرا إلى أن " القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للامة العربية".

وأضاف أن عدم مشاركة الكويت في ورشة المنامة جاء انسجاما مع موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية واستجابة لبيان مجلس الأمة الصادر بالإجماع بعدم المشاركة .

وأعرب الجارالله عن تطلع الكويت أن تعمل الدول الكبرى المعنية بمستقبل السلام في الشرق الأوسط بالأخذ في الاعتبار قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتي ترتكز على مبدأ الدولتين والتي ستراعي مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.