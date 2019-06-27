بعد عملية دقيقة.. استئصال ورم تسبب في شلل عجوز بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

نجح فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى المنشاوى العام بطنطا، التابع لمديرية الشئون الصحية بالغربية، اليوم الخميس، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم متشعب بالمخ، لعجوز تبلغ ٦٠ عاما.

وقال الدكتور رأفت عبدالعزيز أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، إن السيدة حضرت إلى المستشفى فى حالة صحية سيئة، تعانى من وجود ورم متشعب وضاغط على مراكز المخ، ما أدى إلى حدوث شلل نصفى بالجانب الأيسر.

وأضاف بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، تم إجراء العملية واستئصال الورم كليا، وخرجت السيدة من غرفة العمليات في حالة صحية جيدة، وتستكمل علاجها تحت ملاحظة الأطباء، حيث تحسنت الحركة في الجانب المصاب بالشلل.