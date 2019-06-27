اجتماع طارئ للبرلمان التونسي بعد التفجيرات الإرهابية

يشرف محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، بعد ظهر اليوم الخميس، بمقر البرلمان على اجتماع طارئ لرؤساء الكتل.
ويأتي هذا الاجتماع بطلب من مجموعة من النواب للتداول في الوضع العام في البلاد على إثر التفجيرات الإرهابية التي جدت صباح اليوم بالعاصمة، إضافة إلى الوضع الصحي للرئيس الباجي قايد السبسي، مع إمكانية إقرار جلسة عامة للتداول فيوضع البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن محمد الناصر التحق بمقر البرلمان للإشراف على الاجتماع الطارئ بعد غيابه في الفترة الأخيرة لأسباب صحية.
وفي وقت سابق اليوم، هز انفجاران انتحاريان اليوم الخميس، العاصمة التونسية، الأول نفذه انتحاري في شارع شارل ديغول، فيما وقع الثاني قرب مقر الوحدة
واستهدف الانتحاري الأول سيارة للشرطة في وسط العاصمة، ما أدى إلى مقتل شرطي. وتزامن ذلك مع تفجير ثان وقع بالقرب من وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب، حيث أفادت إذاعة "موزاييك" بأن الانتحاري كان على متن دراجة هوائية وبقي ينتظر لدقائق إلى أن فتح الباب الفرعي لمقر الوحدة، ولدى خروج سيارة كان على متنها 3 رجال أمن قام الانتحاري بتفجير حزامه الناسف.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطي وإصابة 11 شخصا (8 أمنيين و3 مدنيين).
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