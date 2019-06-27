ديلي ميل تعرض صور تنشر لأول مرة من أحداث 11 سبتمبر

مر 18 عام على يوم 11 سبتمبر، ولازالت اكتشافات المزيد عن الحادث مستمرة، حيث نشرت اليوم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس مجموعة من الصور تم اكتشافها في أرشيف

صور أحد العمال تظهر فيها لمحة مؤلمة عن الهجوم الذي أودى بحياة 3000 شخص.

وصل عدد الصور المكتشفة إلى حوالي 2400

صورة موجودة على أقراص مدمجة، التقطت بواسطة أحد العمال أثناء تنظيف أنقاض برج التجارة العالمي، وأظهرت مدى الخراب الذي لحق به وبالأشخاص الذين كانوا موجودين بداخله، تمكن العامل من التقاط الصور من جميع الإتجاهات، والعمال أثناء تنظيف المكان.

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