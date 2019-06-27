مر 18 عام على يوم 11 سبتمبر، ولازالت اكتشافات المزيد عن الحادث مستمرة، حيث نشرت اليوم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس مجموعة من الصور تم اكتشافها في أرشيفصور أحد العمال تظهر فيها لمحة مؤلمة عن الهجوم الذي أودى بحياة 3000 شخص.
وصل عدد الصور المكتشفة إلى حوالي 2400
كانت هذه تفاصيل خبر ديلي ميل تعرض صور تنشر لأول مرة من أحداث 11 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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