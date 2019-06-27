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ناتو يحذر من تصعيد الخلاف مع إيران ويدعم مقترح واشنطن للحوار

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دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إلى ضرورة تجنب التصعيد في الخلافات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال ستولتنبرج، في تصريح خاص مع قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الخميس، "إن جميع الحلفاء قلقون بشأن الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة،

ودعمها للإرهاب وبرنامجها النووي الصاروخي"، مؤكدًا ضرورة وقف إيران تطوير أسلحتها النووية.
وحذر من الانتقال إلى موقف أكثر خطورة وصعوبة من الوضع الحالي، موضحًا دعم الناتو لاقتراح واشنطن الدخول في حوار مع الجانب
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الإيراني.
ويأتي هذا في الوقت الذي حثت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي ستغادر منصبها خلال 3 أسابيع، الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات بينهما بشكل عاجل.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال أول أمس /الثلاثاء/: "إن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في 7 يوليو المقبل؛ لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".
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