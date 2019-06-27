دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إلى ضرورة تجنب التصعيد في الخلافات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال ستولتنبرج، في تصريح خاص مع قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الخميس، "إن جميع الحلفاء قلقون بشأن الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة،
وحذر من الانتقال إلى موقف أكثر خطورة وصعوبة من الوضع الحالي، موضحًا دعم الناتو لاقتراح واشنطن الدخول في حوار مع الجانب
ويأتي هذا في الوقت الذي حثت فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي ستغادر منصبها خلال 3 أسابيع، الولايات المتحدة وإيران لتخفيف حدة التوترات بينهما بشكل عاجل.
وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد قال أول أمس /الثلاثاء/: "إن بلاده ستتخذ خطوات جديدة في 7 يوليو المقبل؛ لتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر ناتو يحذر من تصعيد الخلاف مع إيران ويدعم مقترح واشنطن للحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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