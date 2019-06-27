أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي، تعرض صباح اليوم الخميس، إلى وعكة صحية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.
ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.
وذكرت مصادر أن التفجير الانتحاري الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الحادث وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية.
وقال شهود إن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية
وكان السبسي قد نُقل للمستشفى الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك إنها كانت وعكة خفيفة، وفق ما نقلت "رويترز".
ويبلغ السبسي من العمر 92 عاما، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري بعد تعرضه لأزمة صحية حادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.