تونس: محطة الإرسال بجبل عرباطة تتعرض لإطلاق نار من قبل مجموعة إرهابية

تعرضت محطة الإرسال بجبل عرباطة بقفصة التونسية، اليوم الخميس، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة إرهابيةدون تسجيل أيّة أضرار بشرية أو مادية.
وتدخلت في الحين التشكيلة العسكرية المتواجدة بالمكان وقامت بالرد الفوري عليهم، ممّا أجبرهم على الفرار بعمق الجبل.
وما زالت العملية العسكريّة والأمنية متواصلة لتعقب آثار هذه المجموعة.
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