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وزير خارجية فرنسا يصف مباحثاته مع سامح شكري بالودية والإيجابية للغاية

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 وصف وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، المباحثات التي أجراها، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية سامح شكري، بمدينة

أوساكا اليابانية، بأنها كانت ودية وإيجابية للغاية.
 عقد الوزيران جلسة مباحثات اليوم،
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على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها، غدًا الجمعة، بمدينة أوساكا اليابانية.
 يشارك في أعمال القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
 
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