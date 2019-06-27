وزير خارجية فرنسا يصف مباحثاته مع سامح شكري بالودية والإيجابية للغاية

وصف وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، المباحثات التي أجراها، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية سامح شكري، بمدينةأوساكا اليابانية، بأنها كانت ودية وإيجابية للغاية.
عقد الوزيران جلسة مباحثات اليوم،
على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها، غدًا الجمعة، بمدينة أوساكا اليابانية.
يشارك في أعمال القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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