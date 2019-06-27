من جهة أخرى، وقعت عمليتان انتحاريتان في وسط العاصمة وقتل رجل أمن في أحداهما، وقعت العملية الاولى حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة، وأدت الى سقوط 5 جرحى أحدهم عنصر الامن الذي توفي لاحقا، ثم استهدفت الثانية مركزا أمنيا، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، "أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة عند الساعة 10,50 (9,50 ت غ)" ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين واثنين من عناصر الشرطة، ثم أعلن لاحقا أن أحد الشرطيين توفي متأثرا بجروحه، وفي وقت لاحق، استهدف تفجير انتحاري ثان مركزا أمنيا في العاصمة التونسية ما أسفر عن إصابة 4 شرطيين بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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