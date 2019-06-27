عاجل-نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى العسكري بالعاصمة تونس

تعرض الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى "وعكة صحية حادة"، ونقل للمستشفى، كما أعلنت رئاسة الجمهورية، وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن رئيس الجمهورية تعرض إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس"، وأعلنت الرئاسة الجمعة الفائت أن الرئيس الباجي، أجرى فحوصات طبية إثر وعكة خفيفة وعاديّة بالمستشفى العسكري.

من جهة أخرى، وقعت عمليتان انتحاريتان في وسط العاصمة وقتل رجل أمن في أحداهما، وقعت العملية الاولى حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة، وأدت الى سقوط 5 جرحى أحدهم عنصر الامن الذي توفي لاحقا، ثم استهدفت الثانية مركزا أمنيا، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، "أقدم شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة عند الساعة 10,50 (9,50 ت غ)" ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين واثنين من عناصر الشرطة، ثم أعلن لاحقا أن أحد الشرطيين توفي متأثرا بجروحه، وفي وقت لاحق، استهدف تفجير انتحاري ثان مركزا أمنيا في العاصمة التونسية ما أسفر عن إصابة 4 شرطيين بجروح.