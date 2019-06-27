نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى بعد "وعكة صحيّة حادة"

تعرض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي (92 عاماً) الخميس، إلى "وعكة صحية حادة" استوجبت نقله للمستشفى، على ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان.
وقالت الرئاسة في البيان، إن رئيس الجمهورية تعرض صباح الخميس 27 يونيو، "إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".
ويأتي ذلك فيما وقعت عمليتان انتحاريتان في وسط العاصمة، وقتل رجل أمن في احداهما.
وكان السبسي نُقل للمستشفى الأسبوع الماضي، لكن مسؤولي الرئاسة قالوا آنذاك إنها كانت وعكة خفيفة.
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