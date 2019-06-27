الرئيس التونسي "السبسي" يدخل في حالة صحية حرجة

نفى فراس قفراش مستشار رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي في تصريحات إعلاميّة اليوم الخميس، خبر وفاة الأخير.



وراجت أخبار صباح اليوم تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية المحلية عن وفاة الرئيس السّبسي.



وفي وقت سابق اليوم أكّد فراس قفراش أنّ " حالة الرئيس حرجة." وجاء في تدوينة نشرها قفراش على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك " (..) حالة الرئيس حرجة، دعواتكم له بالشّفاء."



وفي وقت سابق اليوم أكّد بيان صادر عن الرئاسة التّونسية تعرّض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الخميس إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس.



والسبت المَاضي غادر السّبسي، المستشفى العسكري، إثر دخوله جراء وعكة صحية.



ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن "قفراش" تأكيده أن السبسي بـ"صحة جيدة"، وأنه سيشرف بداية الأسبوع المقبل على العديد من الأنشطة الرئاسية.

من جهة اخرى أسفر تفجيران "انتحاريان" استهدفا قوات الشرطة في العاصمة التونسية عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين.



وقالت السلطات التونسية في بيان الخميس إن الهجوم الأول استهدف دورية شرطية في شارع شارل ديغول في قلب العاصمة تونس. وفي غضون وقت قصير، فجر انتحاري آخر نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني في العاصمة.



وقال شهود عيان لبي بي سي إنهم سمعوا دوي انفجار عنيف هز سيارة شرطة كانت متوقفة بالشارع بغرض التأمين.



ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجومين.

ومساء الجمعة نقل الرئيس التونسي للمستشفى العسكري لإجراء تحاليل، إثر "وعكة صحية خفيفة"، وفق مستشاره.