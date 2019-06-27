كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناصة الحوثي يستهدفون المدنيين في حيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استهدفت قناصة جماعة الحوثي الإرهابية، صباح اليوم الخميس، الأحياء والقرى السكنية شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة، بالأسلحة الرشاشة والأسلحة القناصة بشكل مكثف.

وقال سكان محليون في حيس، بحسب ما نقل موقع "ألوية العمالقة" الإلكتروني، إن قناصة مليشيات الحوثي تمركزوا في المرتفعات المطلة على أحيائهم وقراهم السكنية وأطلقوا النار بشكل عشوائي على منازلهم.

وأوضح السكان أن الخوف والذعر ساد في صفوف الأهالي، خاصةً النساء والأطفال، حيث تتعمد المليشيات الغاشمة بهذه الإعتداءات قتل المدنيين الأبرياء وتشريدهم من منازلهم.