كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: الفيسبوك يحسن الصحة النفسية للبالغين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير دراسة حديثة إلى أن البالغين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي هم أقل عرضة بنسبة 63 في المائة يعانون من مشاكل الصحة العقلية، مثل القلق أو الاكتئاب مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك.

واقترح الباحثون أن استخدام مواقع مثل فيسبوك، يمكن أن يحسن بالفعل صحتك العقلية من خلال المساعدة في الحفاظ على العلاقات، مثل تلك التي تضم أفراد عائلات بعيدة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، تشير الدراسة أيضًا إلى أنه قد يكون من الأسهل على الأشخاص الحصول على المنصة للبحث عن المعلومات الصحية إذا شعروا بضيق نفسي.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين يستخدمون فيسبوك كانوا أكثر عرضة بنسبة 1.63 مرة لتفادي المشكلات النفسية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.