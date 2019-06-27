كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستخبارات الألمانية: زيادة كبيرة فى الهجمات العنيفة المعادية للسامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، إن عدد أعمال العنف المعادية للسامية ارتفع بشكل حاد العام الماضي إلى جانب زيادة أخرى في من تم تحديدهم على أنهم متطرفون من أقصى اليمين.

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وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي اليوم الخميس، أن عدد أعمال العنف المعادية للسامية ارتفع بنسبة 71.4 % في عام 2018 إلى 48 حادث بعد أن كان 21 في العام السابق.

كما ذكرت أن عدد المتطرفين اليمينيين ارتفع بنسبة 100 إلى 24100 شخص العام الماضي مع أكثر من نصفهم من المحتمل أن تكون عنيفة.