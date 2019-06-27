كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان توقع صفقات الغاز تحت الماء رغم التحذير البيئي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت اليونان المتعثرة ماليا عقودًا للتنقيب عن الغاز في مناطق كبيرة من البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من تحذيرات المجموعات البيئية الرائدة من أن المشروع يهدد المواطن الرئيسية للعديد من الكائنات البحرية.

ستسمح الصفقة لعمالقة الطاقة العالميين توتال وإكسون موبيل، إلى جانب شركة هيلينيك بتروليوم اليونانية، باستكشاف منطقتين تبلغ مساحتهما 40،000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) جنوب وجنوب غرب جزيرة كريت.

وقد ناشدت منظمة السلام الأخضر والصندوق العالمي للطبيعة المحكمة العليا في اليونان لمنع المشروع، مشيرين الي ان التنقيب في المياه العميقة قبالة جزيرة كريت سيهدد الحيتان المهددة بالانقراض والدلافين وغيرها من الكائنات البحرية، ويجادلون بأنه من الافضل ان توجه اليونان استثمارها لمصادر الطاقة المتجددة.

وقد أشاد رئيس الوزراء اليساري الكسيس تسيبراس بالتوقيع اليوم الخميس انه هدية للاقتصاد اليوناني ووعد بضمانات بيئية صارمة.

