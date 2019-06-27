كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر تونسية: رئيس البرلمان يدعو لاجتماع طارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر تونسية، عن توجه رئيس البرلمان إلى مقر مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، حسبما حسبما ذكرت قناة الحدث.

وقد نفى مستشار الرئيس التونسي فراس قفراش وفاة الباجي قايد السبسي.

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وقال مستشار الرئيس التونسي، إن حالة الرئيس قايد السبسي حرجة جدا لكنه ما زال على قيد الحياة.

وقد أفادت الرئاسة التونسية، الخميس، بنقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية

ويأتي إعلان الرئاسة بعد ساعات من كشف وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن وقوع تفجيرين انتحاريين في وسط العاصمة، مخلفين قتيلا وعددا من الجرحى.