كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: ضحايا السيلفى 5 أضعاف قتلى هجمات القرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت الصور الشخصية "السيلفى"، التي أصبحت هوساً عالمياً في العقد الماضي، بشكل ملحوظ أكثر من خمسة أضعاف عدد الناس من هجمات أسماك القرش، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم.

وتزايد عدد القتلى بشكل متزايد كل عام، حيث أصبحت الهواتف الذكية أكثر تطوراً وتزيد عصي الصور الشخصية من النطاق الذي يمكن للأشخاص من خلاله التقاط أنفسهم، مما يدفعهم إلى تحمل مخاطر أكبر للحصول على اللقطة المثالية.

وفى الفترة بين أكتوبر 2011 ونوفمبر 2017، توفي 259 شخصًا على الأقل أثناء التقاط صورهم الشخصية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمجلة طب الأسرة والرعاية الأولية في الهند، مقارنة بـ 50 شخصًا فقط قتلوا بسبب أسماك القرش في نفس الفترة.

وقالت إنّ الرجال الأكثر عرضة للمخاطر، حيث يشكلون ثلاثة أرباع وفيات السيلفى، في حالات مثل الغرق أو الحوادث أو السقوط أو لحظة التصوير.